Уряд призначив нового директора НАБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд призначив нового директора НАБУ

Казна та Політика
68
Уряд призначив нового директора НАБУ
Уряд призначив нового директора НАБУ
Уряд на позачерговому засіданні 6 березня призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ», — написав він.
Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.
«Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», — додав він.
Директора НАБУ призначають на посаду на 7 років. Першим очільником органу був Артем Ситник. Його повноваження закінчилися у квітні 2022 року.
Раніше конкурсна комісія відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Фіналістами конкурсу стали: начальник 4-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Сергій Гупяк; керівник ДІАМ Семен Кривонос і керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.
Нагадаємо, у квітні 2022-го Артема Ситника звільнили з посади директора НАБУ через закінчення терміну повноважень. Пізніше він став заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Обов’язки директора НАБУ виконував Гізо Углава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.