Уряд призначив нового директора НАБУ — Finance.ua

Уряд призначив нового директора НАБУ Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

Уряд призначив нового директора НАБУ

Уряд на позачерговому засіданні 6 березня призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ», — написав він.

Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

«Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», — додав він.

Директора НАБУ призначають на посаду на 7 років. Першим очільником органу був Артем Ситник. Його повноваження закінчилися у квітні 2022 року.

Раніше конкурсна комісія відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Фіналістами конкурсу стали: начальник 4-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Сергій Гупяк; керівник ДІАМ Семен Кривонос і керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

Нагадаємо, у квітні 2022-го Артема Ситника звільнили з посади директора НАБУ через закінчення терміну повноважень. Пізніше він став заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Обов’язки директора НАБУ виконував Гізо Углава.

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ТСН За матеріалами:

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