Уряд прийняв постанови, необхідні для організації робіт з відновлення чи демонтажу будівель і споруд — Finance.ua

Уряд прийняв постанови, необхідні для організації робіт з відновлення чи демонтажу будівель і споруд

Вчора 15:15 — Нерухомість

Уряд прийняв постанови, необхідні для організації робіт з відновлення чи демонтажу будівель і споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомили в Мінрегіоні.

Уряд активно працює над тим, щоби процес відновлення інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок збройної агресії рф, розпочався якнайшвидше.

Відтак на засіданні Кабінету Міністрів України 19 квітня були прийняті розроблені Мінрегіоном постанови, необхідні для організації робіт та проведення демонтажу зруйнованих будівель і споруд.

«Хоча на території України тривають бойові дії, нам важливо вже зараз розпочати відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури у звільнених областях. Зокрема, житлових будинків, шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури. Ухвалені сьогодні постанови дозволять прийняти обґрунтовані рішення щодо відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтажу, а також спростити процедуру експертизи проєктної документації та пришвидшити розроблення проєктів відновлення пошкоджених об’єктів», — зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, у звільнених областях запрацював реєстр для забудовників.

Де вже можна скористатися ЄДЕССБ:

на територіях Київської;

Сумської;

Чернігівської областей;

а також у Харкові;

Запоріжжі;

та Києві.

Довідка Finance.ua:

Раніше повідомлялося, що у парламенті також працюють над переглядом норм, за якими будуватимуть житло. Зокрема, вивчають досвід Швейцарії, де бомбосховища можуть прихистити 100% населення, та будівельні норми Ізраїлю.

президент Зеленський анонсував масштабну програму будівництва житла. Він доручив уряду забезпечити житлом усіх українців, які втратили житло внаслідок війни, а також усіх, хто захищає державу на фронті та працює на користь суспільства.

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