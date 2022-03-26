Уряд проплатив авансом квітневі пенсії — Finance.ua

«Завтра-післязавтра виплати будуть продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної частини України, і днями охопить всю державу», — додав Зеленський.
Як згодом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок необхідний для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень.
«Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра — в Київську», — пояснив він.
Довідка
Finance.ua:
Через війну українці отримали право на дострокову пенсію. Особи, що входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.