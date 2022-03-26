Уряд проплатив авансом квітневі пенсії — Finance.ua

Уряд проплатив авансом квітневі пенсії

Вчора 11:03 — Казна та Політика

Уряд розпочав виплату пенсій за квітень, першими їх отримають пенсіонери Чернігівської та Луганської областей.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у ході свого звернення у п’ятницю.

Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Ці кошти люди отримають на картки вже у суботу, а Укрпошта розвозитиме готівку.

«Завтра-післязавтра виплати будуть продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної частини України, і днями охопить всю державу», — додав Зеленський.

Як згодом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок необхідний для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень.

«Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра — в Київську», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

Через війну українці отримали право на дострокову пенсію. Особи, що входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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