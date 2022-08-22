Уряд пролонгував пільгові кредити для аграріїв на пів року — Finance.ua
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Уряд пролонгував пільгові кредити для аграріїв на пів року

Аграрний ринок
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Аграрії зможуть отримувати нові пільгові кредити для забезпечення збору врожаю у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Максимальна сума кредиту — 90 млн грн. Термін дії — до 31 жовтня. Крім того, кредити за ставкою 0% річних, які навесні надавалися під посівну кампанію, пролонговано з 6 місяців на рік.
Заявки від с/г товаровиробників на отримання кредиту в розмірі до 90 млн грн уповноважені банки прийматимуть до 31 жовтня. Кредит надаватиметься максимум на 5 років, якщо с/г виробник бере його на реалізацію інвестиційного проекту та на рефінансування заборгованості. Максимум на 3 роки — для фінансування оборотного капіталу.
За матеріалами:
Finance.ua
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