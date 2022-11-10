Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць — Finance.ua
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Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць

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Кабінет міністрів продовжив на один місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Пролонгація відбудеться автоматично.
Про це повідомляється в постанові уряду від 4 листопада 2022 р. № 1259.
«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки..., які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць», — йдеться в документі.
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Нагадаємо, Міністерство економіки видає дозвіл на бронювання працівників лише на півроку. Через шість місяців співробітник може бути повторно заброньований.
Раніше Мінекономіки надало інструкцію щодо продовження строку дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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