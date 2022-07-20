Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року

Енергетика
185
Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року
Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року
Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на природний газ для виробників теплової енергії до 31 травня 2023 року.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
«Звичайно, що продовжується й активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива», — сказав Шмигаль.
Читайте також
Він наголосив, що незмінна ціна на газ для теплокомуненерго дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гаряче водопостачання. Фіксована ціна на паливо залишається до 31 травня 2023 року.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2022 року в Україні до опалювального сезону 2022/23 вже підготовлено 51 тис. будинків, що становить 33,8% від запланованого.
Кабмін доручив до початку опалювального сезону накопичити не менше 19 млрд куб. м газу в українських газосховищах та довести обсяги вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ до щонайменше 2 млн тонн.

Довідка Finance.ua:

  • Україна потребує 8 млрд доларів на закупівлю додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону;
  • українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією;
  • опалювальний сезон залежить від декількох складових, зокрема важливими є цінова стабільність, забезпечення енергоресурсами, технічний стан обладнання та наявність резервного обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.