Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року — Finance.ua

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року Вчора 09:02 — Енергетика

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла до червня 2023 року

Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на природний газ для виробників теплової енергії до 31 травня 2023 року.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

«Звичайно, що продовжується й активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива», — сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що незмінна ціна на газ для теплокомуненерго дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гаряче водопостачання. Фіксована ціна на паливо залишається до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2022 року в Україні до опалювального сезону 2022/23 вже підготовлено 51 тис. будинків, що становить 33,8% від запланованого.

Кабмін доручив до початку опалювального сезону накопичити не менше 19 млрд куб. м газу в українських газосховищах та довести обсяги вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ до щонайменше 2 млн тонн.

Довідка Finance.ua:

Україна потребує 8 млрд доларів на закупівлю додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону;

українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з росією;

опалювальний сезон залежить від декількох складових, зокрема важливими є цінова стабільність, забезпечення енергоресурсами, технічний стан обладнання та наявність резервного обладнання.



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Укрінформ За матеріалами:

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