Уряд продовжуватиме та розширюватиме підтримку українського бізнесу у 2023 році — прем'єр — Finance.ua

Уряд продовжуватиме та розширюватиме підтримку українського бізнесу у 2023 році — прем'єр Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Уряд продовжуватиме та розширюватиме підтримку українського бізнесу у 2023 році — прем'єр, Фото: kmu.gov.ua

За 9 місяців війни Україна зберегла макроекономічну стабільність.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Ми перебудували логістику, розширивши в декілька разів пропускну здатність західного кордону. Нам вдалося подолати паливну кризу. Для бізнесу були зменшені податки. Скасовано сотні дозволів і ліцензій. Економіка працює на воєнних рейках і понад 3 тис. підприємств сьогодні виконують мобілізаційні завдання», — підкреслив глава уряду.

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Крім того, за його словами, з 24 лютого бізнес отримав 60 млрд грн пільгових кредитів тільки за програмою «5-7-9». Були запущені грантові програми в межах проекту єРобота, за якою вже понад 2 тис. успішних заявок на 1,8 млрд грн. Держава допомогла в релокації більш ніж 700 підприємств.

«Розуміємо, що бізнес хоче більшого. Більше підтримки, менше податків. Більше фінансового ресурсу, менше держави в економіці. Ми шукаємо баланси. Але в момент, коли всі податкові та митні надходження ідуть на фінансування армії та оборони, ми не можемо дозволити собі зайві ризиковані кроки», — зазначив Шмигаль.

Водночас прем’єр-міністр підкреслив, що уряд не лише продовжуватиме, а й розширюватиме точкову підтримку українського бізнесу у 2023 році. Зокрема, мова йде про Дія.City, індустріальні парки, єРобота, «5-7-9» та багато інших програм.

«Держава і бізнес продовжать роботу єдиним фронтом, аби забезпечити армію та нашу перемогу», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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