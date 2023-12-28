Уряд працює над запуском страхування для морського експорту, — Свириденко
Найважливіше, що наразі може зробити уряд для української металургії - забезпечити безперешкодний експорт морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра — міністра економіки Юлію Свириденко.
«Металургія завжди була фундаментальною галуззю української економіки. До вторгнення рф в Україну ГМК створював близько 10% ВВП і приносив близько третини валютної виручки від всього товарного експорту. Ця галузь завжди була і залишається експортноорієнтованою. За кордон постачали понад 80% металопродукції», — нагадала вона.
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За словами Свириденко, у цьому напрямку є важливе досягнення — у вересні тимчасовим морським коридором пішли перші судна з металом, а у листопаді було зафіксовано загальне зростання експорту морем на 70%.
«Експорт металу починає працювати. Це означає, що металурги й гірники матимуть роботу, а український бюджет отримуватиме додаткові податки», — зазначила міністр економіки.
Вона також додала, що нині уряд працює над повним розблокуванням морської логістики та запуском механізму страхування суден, який вже напрацьований.
Нагадаємо, з серпня 2023 року морським коридором у Чорному морі 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.
Загалом, за даними Міністерства відновлення, морським коридором у Чорному морі експортовано 10 млн тонн вантажів.
Водночас досі не вирішеним є питання страхування. Як відомо, у держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали.
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