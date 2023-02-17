Уряд Португалії більше не видаватиме золоті візи — Finance.ua
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Уряд Португалії більше не видаватиме золоті візи

Казна та Політика
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Уряд Португалії більше не видаватиме золоті візи
Уряд Португалії більше не видаватиме золоті візи
У зв’язку з заходами щодо боротьби зі спекуляцією на нерухомості, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що уряд більше не видаватиме золоті візи.
Про це повідомляє The Portugal News.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив про те, що в рамках заходів щодо боротьби зі спекуляцією нерухомістю уряд більше не видаватиме золоті візи.
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Після засідання Ради міністрів на виступі перед журналістами в Національному палаці юстиції в Лісабоні, який був присвячений житловому питанню, Антоніу Кошта сказав, що уряд скасує видачу нових золотих віз.
«Що стосується вже виданих золотих віз, (...) продовження буде тільки в тому випадку, якщо це власне і постійне житло власника і його нащадків, або якщо нерухомість виставлена на ринок оренди на тривалий термін», — сказав прем’єр-міністр.
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Нагадаємо, у Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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