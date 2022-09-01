Уряд погодив збільшення компенсації за програмою «Прихисток» — Finance.ua
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Уряд погодив збільшення компенсації за програмою «Прихисток»

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Уряд погодив збільшення компенсації за програмою «Прихисток»
Уряд погодив збільшення компенсації за програмою «Прихисток»
Український уряд погодив питання збільшення розміру компенсації за програмою «Прихисток» для громадян, які розмістили у себе вимушених переселенців.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«З 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 гривень», — сказала посадовиця.
Вона нагадала, що нині ця сума є вдвічі меншою.
«Зараз це — 450 гривень. На опалювальний сезон за кожну людину буде додатково 900 гривень», — зауважила Верещук.
За її словами, Кабмін вже затвердив відповідні зміни щодо порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. При цьому передбачається що Товариство Червоного Хреста України за домовленістю з урядом фінансуватиме повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО.
«Ми досягли згоди. 6 вересня буде підписано меморандум. До 1 жовтня усі необхідні постанови будуть прийняті», — підкреслила віцепрем’єрка.

Довідка Finance.ua:

  • Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в рамках програми «Прихисток» знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин;
  • Кабінет Міністрів України прийняв проєкт постанови, який з 1 вересня запроваджує цифровізацію процесів, пов’язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах програми «Прихисток».

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
suspilne.media
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