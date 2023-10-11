Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові — Finance.ua

Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові Сьогодні 15:18 — Казна та Політика

Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові

Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «Сигнівка» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

«Включено індустріальний парк „Сигнівка“ до Реєстру індустріальних (промислових) парків», — написав він.

Читайте також Уряд зареєстрував нові індустріальні парки

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у вівторок, 10 жовтня.

Парк розміщуватиметься на території 15 га площею 90 тис. кв. м виробничих площ. Ключові галузі - автопром, дата-центри, харчова та легка промисловість. Протягом 10 років планується створити 1500 робочих місць.

Ділянка ІП «Сигнівка» розташована за 5 км від центру міста, поблизу кільцевої дороги. Її під'єднано до централізованого постачання води і до каналізації, поруч проходить залізнична вітка, яку можна підвести до ділянки. Крім того, на сусідніх ділянках працюють промислові інвестори, що дає можливість залучати їхні підприємства до співпраці.

Читайте також У Вінниці стартувало будівництво індустріального парку

Концепцію розвитку муніципального індустріального парку (ІП) «Сигнівка» допомагала розробити Київська школа економіки за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid).

Загалом до Реєстру індустріальних парків уже включено 68 парків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.