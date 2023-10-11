Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові

Казна та Політика
43
Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові
Уряд погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові
Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «Сигнівка» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.
«Включено індустріальний парк „Сигнівка“ до Реєстру індустріальних (промислових) парків», — написав він.
Читайте також
Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у вівторок, 10 жовтня.
Парк розміщуватиметься на території 15 га площею 90 тис. кв. м виробничих площ. Ключові галузі - автопром, дата-центри, харчова та легка промисловість. Протягом 10 років планується створити 1500 робочих місць.
Ділянка ІП «Сигнівка» розташована за 5 км від центру міста, поблизу кільцевої дороги. Її під'єднано до централізованого постачання води і до каналізації, поруч проходить залізнична вітка, яку можна підвести до ділянки. Крім того, на сусідніх ділянках працюють промислові інвестори, що дає можливість залучати їхні підприємства до співпраці.
Читайте також
Концепцію розвитку муніципального індустріального парку (ІП) «Сигнівка» допомагала розробити Київська школа економіки за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid).
Загалом до Реєстру індустріальних парків уже включено 68 парків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.