Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини — Finance.ua

Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини Вчора 10:45 — Казна та Політика

Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини

Профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та «Нафтогазом».

На засіданні Шмигаль доручив Міністру енергетики, Міністру розвитку громад та територій спільно з «Нафтогазом» та «Укренерго» утворити координаційний штаб у межах Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Завдання штабу — оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — пояснив Шмигаль.

Крім того, наголосив він, відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Відтак Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА доручено підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.

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Економічна Правда За матеріалами:

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