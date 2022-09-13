Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини — Finance.ua

Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини
Профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та «Нафтогазом».
На засіданні Шмигаль доручив Міністру енергетики, Міністру розвитку громад та територій спільно з «Нафтогазом» та «Укренерго» утворити координаційний штаб у межах Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Завдання штабу — оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — пояснив Шмигаль.
Крім того, наголосив він, відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Відтак Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА доручено підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.
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