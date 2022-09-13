Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини

Казна та Політика
129
Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини
Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини
Профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та «Нафтогазом».
На засіданні Шмигаль доручив Міністру енергетики, Міністру розвитку громад та територій спільно з «Нафтогазом» та «Укренерго» утворити координаційний штаб у межах Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Завдання штабу — оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — пояснив Шмигаль.
Крім того, наголосив він, відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Відтак Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА доручено підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.