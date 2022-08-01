Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах — Finance.ua

Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах Вчора 15:28 — Кредит&Депозит

Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю схвалив зміни до положення про програми цільового кредитування, підвищивши стелю компенсованих процентних ставок до 20% річних.

Про це з посиланням на прем’єра Дениса Шмигаля повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми, як „5-7-9“, фінансового лізингу та державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, які з’явилися за цими програмами», — зазначив посадовець.

Читайте також Данилишин розповів про перспективи банківського кредитування

За його словами, на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% річних для нових кредитів, акцент також зроблено на інвестиційних кредитах.

Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.

Наразі стеля процентної ставки, яку компенсує держава, становить індекс UIRD на три місяці (український індекс ставок за депозитами фізосіб, нині становить 9,37% річних) + від п’яти до семи процентних пунктів. За даними НБУ, після підвищення облікової ставки з 10% до 25% на початку червня індекс UIRD зріс на 2-2,5%.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.