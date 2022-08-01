Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах — Finance.ua
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Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах

Кредит&Депозит
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Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах
Уряд підвищив компенсовані ставки кредитів у держпрограмах
Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю схвалив зміни до положення про програми цільового кредитування, підвищивши стелю компенсованих процентних ставок до 20% річних.
Про це з посиланням на прем’єра Дениса Шмигаля повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми, як „5-7-9“, фінансового лізингу та державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, які з’явилися за цими програмами», — зазначив посадовець.
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За його словами, на період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% річних для нових кредитів, акцент також зроблено на інвестиційних кредитах.
Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу.
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Наразі стеля процентної ставки, яку компенсує держава, становить індекс UIRD на три місяці (український індекс ставок за депозитами фізосіб, нині становить 9,37% річних) + від п’яти до семи процентних пунктів. За даними НБУ, після підвищення облікової ставки з 10% до 25% на початку червня індекс UIRD зріс на 2-2,5%.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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