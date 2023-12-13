Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги — Finance.ua

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Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги

Казна та Політика
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Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги
Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Схвалений законопроєкт Мінфін ініціював та розробив для забезпечення звітування підприємствами про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій з метою підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що законопроект буде надіслано до Верховної Ради для розгляду і прийняття, що забезпечить посилення прозорості залучення міжнародної фінансової допомоги, її використання, а також сприятиме збереженню довіри міжнародних партнерів до України.
Запропонованими змінами передбачено таке:
  • юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Мінфіну через автоматизовану інформаційну систему, яку передбачено створити у Мінфіні згідно з положеннями цього законопроєкту;
  • критерії до суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичних осіб та виконувати інші обов’язкові завдання з перевірки використання цих коштів, встановлює Мінфін;
  • суб'єкти аудиторської діяльності, які згідно із законодавством мають право надавати юридичним особам аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з виконання інших обов’язкових завдань з перевірки використання цих коштів, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надання таких послуг.
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Зазначені зміни не поширюються на міжнародну допомогу, що надається у вигляді міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

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За матеріалами:
Finance.ua
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