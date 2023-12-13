Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги — Finance.ua

Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Уряд підтримав законопроєкт про більш прозоре використання підприємствами міжнародної допомоги

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Схвалений законопроєкт Мінфін ініціював та розробив для забезпечення звітування підприємствами про використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових інституцій з метою підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що законопроект буде надіслано до Верховної Ради для розгляду і прийняття, що забезпечить посилення прозорості залучення міжнародної фінансової допомоги, її використання, а також сприятиме збереженню довіри міжнародних партнерів до України.

Запропонованими змінами передбачено таке:

юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Мінфіну через автоматизовану інформаційну систему, яку передбачено створити у Мінфіні згідно з положеннями цього законопроєкту;

критерії до суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичних осіб та виконувати інші обов’язкові завдання з перевірки використання цих коштів, встановлює Мінфін;

суб'єкти аудиторської діяльності, які згідно із законодавством мають право надавати юридичним особам аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з виконання інших обов’язкових завдань з перевірки використання цих коштів, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надання таких послуг.

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Зазначені зміни не поширюються на міжнародну допомогу, що надається у вигляді міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

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