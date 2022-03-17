Уряд перегляне фінансування бюджетних програм щодо військових та членів їхніх сімей — Finance.ua
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Уряд перегляне фінансування бюджетних програм щодо військових та членів їхніх сімей

Вчора 09:13Казна та Політика
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Уряд перегляне фінансування бюджетних програм щодо військових та членів їхніх сімейУряд перегляне фінансування бюджетних програм щодо військових та членів їхніх сімей
Фінансування всіх бюджетних програм, які стосуються ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів, буде переглянуто у зв’язку з істотним збільшенням кількості учасників бойових дій (УБД).
Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час прямого включення до інформаційного марафону всеукраїнських каналів, коментуючи ухвалений 15 березня закон щодо надання статусу УБД добровольцям Сил територіальної оборони ЗСУ.
«Наразі соціальні гарантії та пільги відповідним категоріям осіб передбачені чинним законом № 3551. Він стосується і тих, на кого поширюється новий закон, — наші Захисники будуть забезпечені пільгами і гарантіями. Відповідно, будуть переглянуті питання щодо фінансування ветеранських програм, паспорти бюджетних програм та порядок використання коштів», — пояснила Лапутіна.
Вона наголосила, що над цим питанням Мінветеранів працюватиме спільно з профільними урядовими структурами, зокрема, Міністерством соціальної політики та Міністерством розвитку громад та територій.
Також міністр підкреслила, що наразі було дуже важливо закріпити статус добровольців Сил територіальної оборони. «Щоб наші Захисники були підтримані державою на законодавчому рівні», — сказала Лапутіна.
Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада на спеціальному засіданні ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України» (реєстраційний номер законопроєкту — 7151), який був розроблений за ініціативи Мінветеранів та за підтримки профільного комітету ВР.
Ухвалений документ на законодавчому рівні визнає добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни. Також закон визначає категорію осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України з відповідним наданням їм пільг і гарантій, встановлених законодавством.
За матеріалами: Укрінформ
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