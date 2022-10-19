Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них — в Криму й на Донбасі — Finance.ua
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Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них — в Криму й на Донбасі

Казна та Політика
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Кабінет міністрів передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 жовтня 2022 р. № 910-р.
Згідно з документом, до Фонду держмайна передаються 874 підприємства, частина з яких перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Серед підприємств в окупованому Криму державний концерн «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», Державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий світ», Національний інститут винограду і вина «Магарач» та інші.
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Крім того, до Фонду держмайна передаються підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема шахти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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