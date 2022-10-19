Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них — в Криму й на Донбасі — Finance.ua

Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них — в Криму й на Донбасі Вчора 12:24 — Казна та Політика

Кабінет міністрів передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 жовтня 2022 р. № 910-р

Згідно з документом, до Фонду держмайна передаються 874 підприємства, частина з яких перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Серед підприємств в окупованому Криму державний концерн «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», Державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий світ», Національний інститут винограду і вина «Магарач» та інші.

Читайте також Мала приватизація: в Україні вже провели 14 аукціонів

Крім того, до Фонду держмайна передаються підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема шахти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.