Уряд Німеччини не вірить у справність «Північного потоку-2» попри запевнення рф — Finance.ua

Уряд Німеччини не вірить у справність «Північного потоку-2» попри запевнення рф Вчора 10:15 — Енергетика

Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу «Північний потік-2» залишилася цілою після вересневих вибухів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.

«Дуже ймовірно, що акт саботажу з сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується», — заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції «Альтернатива для Німеччини» Лейфа-Еріка Хольма .

Крім того, газопровід «Північний потік-2» все одно не отримав необхідної для його експлуатації сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення росії в Україну.

На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що «питання поставок газу через «Північний потік» вирішене терактами.

Його партія виступає за введення в експлуатацію «Північного потоку-2» і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

Наприкінці вересня після вибухів поблизу балтійського острова Борнхольм було виявлено чотири витоки на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», два з них — у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Трубопроводи на момент вибухів не працювали, але містили газ.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Економічна Правда За матеріалами:

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