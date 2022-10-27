Уряд Німеччини не вірить у справність «Північного потоку-2» попри запевнення рф — Finance.ua
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Уряд Німеччини не вірить у справність «Північного потоку-2» попри запевнення рф

Енергетика
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Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу «Північний потік-2» залишилася цілою після вересневих вибухів.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.
«Дуже ймовірно, що акт саботажу з сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується», — заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції «Альтернатива для Німеччини» Лейфа-Еріка Хольма .
Крім того, газопровід «Північний потік-2» все одно не отримав необхідної для його експлуатації сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення росії в Україну.
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На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що «питання поставок газу через «Північний потік» вирішене терактами.
Його партія виступає за введення в експлуатацію «Північного потоку-2» і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.
Наприкінці вересня після вибухів поблизу балтійського острова Борнхольм було виявлено чотири витоки на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», два з них — у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Трубопроводи на момент вибухів не працювали, але містили газ.
Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
За матеріалами:
Економічна Правда
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