Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС — Finance.ua
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Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС

Енергетика
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Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС
Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС
Уряд Нідерландів заявив, що дозволить кільком містам, включаючи Гаагу, продовжувати використовувати контракти на постачання газу з німецькою дочірньою компанією «Газпрому» як мінімум до 1 січня.
Про це пише Reuters.
У листі до парламенту міністр енергетики Роб Єттен заявив, що уряд Нідерландів вважає, що дочірня компанія підпадає під європейські санкції щодо росії, але вимагає роз’яснень від Європейської комісії.
У листі він назвав компанію, раніше відому як Gazprom Germania, SEFE Energy Ltd і сказав, що вона належить росії.
«З огляду на те, що уряд Німеччини має повний контроль над SEFE, але ще не набув права власності на акції, SEFE підпадає під режим санкцій», — написав Єттен.
Енергетичний регулятор Німеччини заявив у квітні, що вводить тимчасову адміністрацію в «Gazprom Germania» — компанію з торгівлі, зберігання та передачі газу — на користь Німеччини та Європи і в червні перейменував її на «Securing Energy for Europe GmbH».
Раніше Єттен повідомив 120 нідерландським муніципалітетам та іншим громадським організаціям, що їхні контракти з компанією мають бути розірвані до 10 жовтня відповідно до європейських санкційних правил для контрактів, відкритих для торгів.
Більшість міст Нідерландів, які мали угоди з «Газпромом», включаючи Утрехт, вже уклали нові угоди про купівлю газу. Але Гаага не змогла знайти альтернативу до встановленого терміну і вимагала винятку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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