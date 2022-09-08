Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС — Finance.ua

Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС Вчора 10:45 — Енергетика

Уряд Нідерландів дозволив Гаазі купувати газ у дочки «Газпрому» попри санкції ЄС

Уряд Нідерландів заявив, що дозволить кільком містам, включаючи Гаагу, продовжувати використовувати контракти на постачання газу з німецькою дочірньою компанією «Газпрому» як мінімум до 1 січня.

Про це пише Reuters

У листі до парламенту міністр енергетики Роб Єттен заявив, що уряд Нідерландів вважає, що дочірня компанія підпадає під європейські санкції щодо росії, але вимагає роз’яснень від Європейської комісії.

У листі він назвав компанію, раніше відому як Gazprom Germania, SEFE Energy Ltd і сказав, що вона належить росії.

«З огляду на те, що уряд Німеччини має повний контроль над SEFE, але ще не набув права власності на акції, SEFE підпадає під режим санкцій», — написав Єттен.

Енергетичний регулятор Німеччини заявив у квітні, що вводить тимчасову адміністрацію в «Gazprom Germania» — компанію з торгівлі, зберігання та передачі газу — на користь Німеччини та Європи і в червні перейменував її на «Securing Energy for Europe GmbH».

Раніше Єттен повідомив 120 нідерландським муніципалітетам та іншим громадським організаціям, що їхні контракти з компанією мають бути розірвані до 10 жовтня відповідно до європейських санкційних правил для контрактів, відкритих для торгів.

Більшість міст Нідерландів, які мали угоди з «Газпромом», включаючи Утрехт, вже уклали нові угоди про купівлю газу. Але Гаага не змогла знайти альтернативу до встановленого терміну і вимагала винятку.

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Українська правда За матеріалами:

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