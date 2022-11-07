Уряд направить 34 мільйони на компенсації за розміщення переселенців — Finance.ua
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Уряд направить 34 мільйони на компенсації за розміщення переселенців

Казна та Політика
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Уряд направить 34 мільйони на компенсації за розміщення переселенців
Уряд направить 34 мільйони на компенсації за розміщення переселенців
Кабінет Міністрів направить понад 34 мільйони гривень на компенсацію державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«З резервного фонду виділимо понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги й далі приймати ВПО», — сказав Шмигаль.
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За його словами, наразі по всій Україні понад 2 тисячі закладів відкрили свої двері для 150-и тис. внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг.
Шмигаль наголосив, що з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб і також від початку повномасштабної війни коштом державного бюджету формують продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.
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Уряд ухвалив рішення, що дозволить прискорити процес роздачі цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій.
Окрім того, він повідомив, що уряд компенсує пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних виробів коштом частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме, і люди будуть із хлібом.
Нагадаємо, 28 вересня Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду Держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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