Уряд надасть держгарантії на кредити аграріям, щоб забезпечити посівну кампанію під час війни — Finance.ua

Уряд надасть держгарантії на кредити аграріям, щоб забезпечити посівну кампанію під час війни

Вчора 07:35 — Казна та Політика

Міністерство аграрної політики повідомило, що уряд надасть аграрним виробникам із оборотом до 20 мільйонів євро на рік безвідсотковий кредит на півроку до 50 мільйонів гривень для забезпечення посівної кампанії під час війни проти РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кредити видаватимуть під держгарантію на 80% від його суми для забезпечення посівної.

«Уряд одноголосно підтримав запровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, — ухвалено постанову Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам», — повідомили у міністерстві.

Для отримання кредиту суб’єкт підприємництва має бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному у законі Про державну підтримку сільського господарства України. Бажаючим отримати кредит необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувалися.

У Мінагрополітики наголосили, що загальна потреба у коштах для проведення посівної становить близько 100 млрд грн.

Під час військового стану також скасовано додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу та дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації.

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