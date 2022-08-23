Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи агентства — Finance.ua

Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи агентства Вчора 09:32 — Казна та Політика

Уряд ліквідує Держрезерв. Кому будуть передані активи агентства

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Реформою, зокрема, пропонується ліквідувати Державне агентство резерву.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Реформою пропонується ліквідувати Державне агентство резерву разом з вирішенням питання заборгованостей підприємства, передачею збиткових підприємств до Фонду державного майна, а нафтобаз — до НАК «Нафтогаз України», — йдеться в повідомленні.

На місці ліквідованого агентства буде створено новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Також актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

Такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним, вважають в уряді.

«Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Наприклад, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у рф активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами», — йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Інформація про усі запаси матеріального резерву буде переведена у «цифру». Їхній рух та облік буде здійснюватися через електронні реєстри.

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