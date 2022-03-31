Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії — Finance.ua
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Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії

Вчора 17:21Казна та Політика
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Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради арміїУряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії
В умовах воєнного стану уряд готується до чергової хвилі скорочення видатків для консолідації коштів на потреби армії.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП.
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Він зауважив, що, відповідно до Бюджетного кодексу, уряд має право самостійно скорочувати, перерозподіляти видатки та спрямовувати їх у резервний фонд. До останнього спрямовуються кошти, призначені для забезпечення невідкладних витрат.
«Ми скоротили всі капітальні видатки, спрямувавши їх у резервний фонд. Крім того, ми не фінансуємо капітальні видатки розвитку і в обмеженій кількості — поточні та захищені видатки. Тобто захищені видатки фінансуємо в частині пенсій, зарплат освітян та медиків, енергоносіїв, обслуговування боргу. Воєнний бюджет пріоритетний, там усе фінансується», — розповів Марченко.
Міністр продовжив, що зараз буде чергова хвиля перерозподілу видатків через рішення уряду, але не уточнив, за якими напрямками скорочуватимуть видатків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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