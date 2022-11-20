Уряд готує програму відновлення багатоповерхівок — Finance.ua

Уряд готує програму відновлення багатоповерхівок Сьогодні 08:20 — Казна та Політика

Уряд готує програму відновлення багатоповерхівок

Кабінет міністрів уповноважив державну установу «Фонд енергоефективності» реалізовувати програми з відновлення багатоквартирних житлових будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Відповідне розпорядження № 1015-р від 11 листопада було оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, Фонду енергоефективності доручено провадити діяльність з реалізації програм у житловому секторі, у тому числі пов’язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Як повідомили у пресслужбі регіону, Фонд енергоефективності вже розробив відповідну програму «ВідновиДім», яка має бути затверджена найближчим часом. Реалізація Програми передбачається за підтримки Європейського Союзу, який на першому етапі планує виділити на її реалізацію 5 млн євро.

Передбачається, що в межах Програми заявникам надаватимуть ОСББ гранти на будівельні роботи (послуги), які включатимуть вартість матеріалів та обладнання, необхідних для проведення часткових ремонтних робіт у пошкоджених багатоквартирних будинках.

Будівельні роботи (послуги), які визначатиме наглядова рада Фонду, зокрема, можуть включати заміну або ремонт вікон і дверей, ремонт покрівлі, фасаду будівлі, дахової котельні, індивідуального теплового пункту або інших елементів системи теплопостачання будинку та інших внутрішніх інженерних систем будинку тощо.

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