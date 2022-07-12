Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС — Finance.ua

Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС
Уряд Франції має намір придбати за 8 млрд євро 16% акцій французької енергетичної компанії Electricite de France (EDF), яка є найбільшим у світі оператором атомних електростанцій.
Про це повідомляє Reuters.
Передбачається, що операція буде завершена до кінця поточного року. Одне з джерел повідомило, що вартість покупки 16% акцій, якими держава ще не володіє, може досягати майже 10 млрд євро.
Уряду Франції вже належить 84% EDF. Джерела в уряді повідомили, що держава проведе публічне розміщення акцій на ринку.
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