Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС — Finance.ua

Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС Вчора 10:30 — Енергетика

Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС

Уряд Франції має намір придбати за 8 млрд євро 16% акцій французької енергетичної компанії Electricite de France (EDF), яка є найбільшим у світі оператором атомних електростанцій.

Про це повідомляє Reuters

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Передбачається, що операція буде завершена до кінця поточного року. Одне з джерел повідомило, що вартість покупки 16% акцій, якими держава ще не володіє, може досягати майже 10 млрд євро.

Уряду Франції вже належить 84% EDF. Джерела в уряді повідомили, що держава проведе публічне розміщення акцій на ринку.

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