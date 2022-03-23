Уряд дозволив під час війни водіям з правами категорії В керувати вантажівками — Finance.ua
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Уряд дозволив під час війни водіям з правами категорії В керувати вантажівками

Вчора 10:15Технології&Авто
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Уряд дозволив під час війни водіям з правами категорії В керувати вантажівками
Кабінет Міністрів установив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В. Таким чином, водіям дозволено керувати вантажівками.
Про це повідомляється в постановы від 22 березня 2022 р. № 348.
Нагадаємо, права категорії В дозволяють водити легкі машини до 3,5 тонн та кількістю місць 8 + 1 водій.
Категорія С1- це вантажні автомобілі з повною масою 3,5-7,5 тонн, без причепу. У такому автомобілі також може бути до 8 пасажирських місць плюс місце водія.
С — це всі умови, що і категорія С1, тільки повна маса такого автомобіля вже може становити більше 7,5 тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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