Уряд докапіталізував Укрфінжитло — Finance.ua

Уряд докапіталізував Укрфінжитло
Уряд здійснив випуск облігацій внутрішньої держпозики в розмірі 30 млрд грн в обмін на акції додаткової емісії держкомпанії ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»).
Зазначається, що 23 грудня єдиний акціонер «Укрфінжитла» — уряд — ухвалив рішення про додатковий випуск акцій на 30 млрд грн, або 149,93% статутного капіталу. Акції розміщуються за номінальною вартістю — 1 грн.
За даними НБУ, обсяг ОВДП у власності юросіб 30 грудня зріс на 30,789 млрд грн: ринкові розміщення на подібні суми були відсутні.
Минулого тижня Кабмін доручив Міністерству фінансів до кінця року випустити п’ятирічні ОВДП під 19,5% для докапіталізації «Укрфінжитла».
«Укрфінжитло» є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян «єОселя».
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