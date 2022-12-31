Уряд докапіталізував Укрфінжитло — Finance.ua

Уряд докапіталізував Укрфінжитло Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Уряд докапіталізував Укрфінжитло

Уряд здійснив випуск облігацій внутрішньої держпозики в розмірі 30 млрд грн в обмін на акції додаткової емісії держкомпанії ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»).

Зазначається, що 23 грудня єдиний акціонер «Укрфінжитла» — уряд — ухвалив рішення про додатковий випуск акцій на 30 млрд грн, або 149,93% статутного капіталу. Акції розміщуються за номінальною вартістю — 1 грн.

За даними НБУ, обсяг ОВДП у власності юросіб 30 грудня зріс на 30,789 млрд грн: ринкові розміщення на подібні суми були відсутні.

Минулого тижня Кабмін доручив Міністерству фінансів до кінця року випустити п’ятирічні ОВДП під 19,5% для докапіталізації «Укрфінжитла».

«Укрфінжитло» є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян «єОселя».

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