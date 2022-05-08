Уряд додатково спрямував 359 мільйонів для ЗСУ — Finance.ua

Уряд додатково спрямував 359 мільйонів для ЗСУ

Вчора 12:14 — Казна та Політика

Уряд додатково спрямував 359 мільйонів для ЗСУ

Уряд додатково спрямував 359 млн гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб ЗСУ.

Як повідомляє Урядовий портал , відповідне розпорядження «Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році» ухвалене на засіданні Кабміну у суботу, 7 травня.

«За ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів у сумі 359 млн грн Міністерству оборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряду дозволено спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року, на здійснення заходів у секторі оборони.

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