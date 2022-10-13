Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян — Finance.ua
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Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян

Світ
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Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян
Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян
Уряд Чехії в середу ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.
Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Чехії.
«Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян російської федерації», — сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.
«Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в’їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон — зокрема наш міжнародний аеропорт — з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в’їзді», — додав він.
Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.
Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні.
Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам — дозволив приїжджати на чеську територію.
«Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні», — додав глава чеської дипломатії.
Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з рф. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

«Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян

За матеріалами:
Європейська правда
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