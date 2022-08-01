Уряд Болгарії схвалив договір про постачання скрапленого газу зі США — Finance.ua

Уряд Болгарії схвалив договір про постачання скрапленого газу зі США Вчора 19:13 — Енергетика

Уряд Болгарії схвалив договір про постачання скрапленого газу зі США

Уряд Болгарії схвалив договір про постачання семи партій скрапленого газу зі США.

Про це повідомляє телеканал БНТ, передає Enkorr

На, ймовірно, останньому засіданні Радміну прем’єр-міністр країни Кирилл Пєтков підкреслив, що Болгарія з жовтня до квітня 2023 року отримає сім танкерів із вантажем скрапленого газу зі США.

Виконання договору можливе за умови, що службовий уряд забезпечить необхідну інфраструктуру для приймання СПГ у Греції й Туреччині. Службовий уряд може відмовитись від угоди до 19 серпня, додав прем’єр.

В уряді Болгарії стверджують, що ціна на американський скраплений газ буде приблизно на 30 євро менша, ніж на європейських ринках.

Нагадаємо, Греція та Болгарія завершили будувати газогін-інтерконектор між країнами, який дозволить Болгарії отримувати азербайджанський газ замість російського.

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Економічна Правда За матеріалами:

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