Уряд Аргентини продав боргів на 3,2 мільярди доларів — Finance.ua

Уряд Аргентини продав боргів на 3,2 мільярди доларів Сьогодні 21:35 — Фондовий ринок

Уряд Аргентини продав боргів на 3,2 мільярди доларів

Центральний банк Аргентини випустив векселі з 10 річним терміном погашення, що дозволить залучити до країни 3,2 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Випуск векселів у пресслужбі президента Аргентини Хавʼєра Мілея повʼязують з необхідністю виплати зобовʼязань перед приватними інвесторами. Прессекретар президента Мануель Адорні зазначає, що цей крок не зашкодить позиціям аргентинського Центробанку.

Як зазначається, перед країною стоїть питання виплати боргів кредиторам, в тому числі Міжнародному валютному фонду, з яким вона намагається укласти угоду і відкрити шлях коштам в рамках відкладеного перегляду програми МВФ для Аргентини на суму 44 мільярди доларів США. Уряд країни планує зустрітись з представниками МВФ та спробує розблокувати близько 3 млрд дол.

За оцінками аналітиків, Центральний банк Аргентини має відʼємні чисті резерви, які становлять близько 8 млрд дол.

Економічна Правда За матеріалами:

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