Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео) — Finance.ua
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Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео)

Технології&Авто
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Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео)
Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео), Фото: Engadget
На виставці CES 2024 Urtopia представила свою нову розробку — електричний велосипед Fusion із вбудованим штучним інтелектом та двома батареями.
Про це пише Engadget.
Fusion, розроблений відомим дизайнером Хартмутом Есслінгером, є унікальним поєднанням двох батарей і моторів, а також легкої карбонової конструкції. Його запас ходу до 200 км дозволяє долати величезні відстані, а вага становить близько 23 кг.
Фото: Engadget
Фото: Engadget
Також, він обладнаний 4G-зв'язком та GPS-навігацією для захисту від крадіжок, має функції розблокування за відбитком пальця, відстеження маршруту і навіть потокового відтворення музики через Bluetooth-динаміки.
Основну увагу привертає інтеграція ChatGPT, штучного інтелекту, доступного через смарт-перстень. Ця функція допоможе велосипедистам у навігації, наданні актуальної інформації та навіть веденні захоплюючих розмов.
За матеріалами:
iLenta
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