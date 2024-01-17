Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео) — Finance.ua

Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео) Сьогодні 03:35 — Технології&Авто

Urtopia представила електричний велосипед із вбудованим штучним інтелектом (фото, відео), Фото: Engadget

На виставці CES 2024 Urtopia представила свою нову розробку — електричний велосипед Fusion із вбудованим штучним інтелектом та двома батареями.

Про це пише Engadget.

Fusion, розроблений відомим дизайнером Хартмутом Есслінгером, є унікальним поєднанням двох батарей і моторів, а також легкої карбонової конструкції. Його запас ходу до 200 км дозволяє долати величезні відстані, а вага становить близько 23 кг.

Фото: Engadget

Також, він обладнаний 4G-зв'язком та GPS-навігацією для захисту від крадіжок, має функції розблокування за відбитком пальця, відстеження маршруту і навіть потокового відтворення музики через Bluetooth-динаміки.

Основну увагу привертає інтеграція ChatGPT, штучного інтелекту, доступного через смарт-перстень. Ця функція допоможе велосипедистам у навігації, наданні актуальної інформації та навіть веденні захоплюючих розмов.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.