Урожай в Україні наступного року може скоротитися на 40% — Мінагрополітики — Finance.ua
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Урожай в Україні наступного року може скоротитися на 40% — Мінагрополітики

Вчора 06:34Аграрний ринок
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Наступного року урожай в Україні може скоротитися до 40% через повномасштабне вторгнення росії. На сьогодні Україна вже втратила 25% орних земель.
Про це CNN повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що урожай буде приблизно на 35% менше, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже наполовину врожаю минулого року», — сказав Висоцький.
Також Висоцький спростував слова глави МЗС росії Лаврова про те, що питання експорту зерна з України можуть бути вирішені, але Україні необхідно розміновувати акваторію моря, щоб забезпечити безпечний прохід кораблів.
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«Це неправда. Проблема в російських військових кораблях, а не в Україні. Поки вони не дозволяють реально безпечно утримувати цивільні кораблі в українських портах. Поки Україна не отримає гарантії безпеки від імені міжнародних партнерів, ми не можемо говорити про те, що ці кораблі виходять», — сказав він.
Він додав, що територію можна розмінувати швидко, але спочатку війна повинна закінчитися.
«Україна готова виконати всі зобов’язання з постачання необхідного продовольства для міжнародної продовольчої безпеки. Тому суть дуже ясна: росія повинна зупинити війну», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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