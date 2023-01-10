Уповільнення інфляції у єврозоні створює проблеми для ЄЦБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Уповільнення інфляції у єврозоні створює проблеми для ЄЦБ Сьогодні 15:04

Минулого тижня вийшли дані щодо темпів цінового зростання в єврозоні. Інфляція вперше за останні 2 квартали сповільнилася до 9,2% у річному обчисленні. Необхідно розуміти, що цей показник скоротився виключно завдяки аномально теплій погоді. Запаси газу в ЄС не знижуються вже 3 тижні поспіль, що призвело до падіння вартості енергоресурсів. Якби зима була суворішою, економічна ситуація в єврозоні мала б кардинально інший характер.

Оскільки ніяких заслуг регулятора у зниженні інфляції немає, то й причин міняти грошово-кредитну політику, що проводиться ним, теж. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція у єврозоні (%). Джерело: tradingeconomics.com

ЄЦБ, мабуть, на наступному засіданні підвищить облікову ставку на 0,50%. Крім того, європейський регулятор почне скорочувати свій баланс із суттєвим відставанням від ФРС США. Федрезерв за минулий рік уже вилучив із фінансової системи 400 млрд доларів США. Судячи з темпів цього процесу, 2023 року він навряд чи зможе скоротити свій баланс більш ніж на 1 трлн доларів. Коли в багатьох країнах світу назріває економічна рецесія, ведення жорсткої монетарної політики виявиться згубним і для бізнесу, і для ринку праці.

Баланс ФРС США (трлн. доларів США). Джерело: tradingeconomics.com

Цього четверга вийдуть дані щодо інфляції в США. Ймовірно, вони так само, як у єврозоні, продемонструють падіння. Причини будуть тими самими — здешевлення енергоносіїв. На основі такої статистики ФРС зможе продовжити свою політику підвищення облікової ставки та скорочення балансу. Якщо проводити аналогії з інфляційною кризою 1970-х років, регулятор зараз отримує лише «перепочинок», а все більш масштабні «виклики» ще попереду.

У цей період фондовий ринок перебуватиме під постійним тиском, тому великим попитом користуватимуться державні облігації. Через різницю облікових ставок ФРС та ЄЦБ привабливість бондів у доларах США для інвесторів виявиться вищою. З цієї причини у довгостроковій перспективі євро залишиться слабшою валютою по відношенню до американського долара.

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