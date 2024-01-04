Уперше за 8 років: Tesla поступилася світовим лідерством у сегменті електромобілів (фото) — Finance.ua
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Уперше за 8 років: Tesla поступилася світовим лідерством у сегменті електромобілів (фото)

Технології&Авто
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На глобальному ринку — новий лідер у сегменті електрокарів. Під кінець 2023 року китайський BYD Auto обійшов американську Tesla Motor. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
За четвертий квартал 2023 року BYD Auto продав 942 651 авто, з яких електромобілями були 526 409. Tesla поставила покупцям 484 507 електрокарів.
Уперше за 8 років: Tesla поступилася світовим лідерством у сегменті електромобілів (фото)
Американський автовиробник стабільно лідирував у сегменті електромобілів з 2015−2016 років і не поступався першим місцем навіть на один квартал.
За підсумками всього 2023 року Tesla все ж зберігає лідерство — було продано 1 808 581 шт. електромобілів проти 1 574 804 у BYD. Утім, аналітики прогнозують, що у 2024 році китайський виробник зміцнить позиції і піде у відрив.
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Серед переваг BYD перед Tesla — ширший асортимент моделей. Також зазначається, що в лінійці китайської марки більше доступних електрокарів. Наприклад, у 2023 році вона продала 367 419 BYD Dolphin вартістю від $16 700 і 280 217 BYD Seagull ціною від $11 500 — це найпопулярніші моделі бренду.
До того ж, автовиробник тільки почав нарощувати продажі за межами Китаю. У планах BYD — масштабна експансія на глобальний ринок.
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За матеріалами:
Фокус
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