Уперше за 8 років: Tesla поступилася світовим лідерством у сегменті електромобілів (фото) — Finance.ua

Уперше за 8 років: Tesla поступилася світовим лідерством у сегменті електромобілів (фото) Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

На глобальному ринку — новий лідер у сегменті електрокарів. Під кінець 2023 року китайський BYD Auto обійшов американську Tesla Motor. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

За четвертий квартал 2023 року BYD Auto продав 942 651 авто, з яких електромобілями були 526 409. Tesla поставила покупцям 484 507 електрокарів.

Американський автовиробник стабільно лідирував у сегменті електромобілів з 2015−2016 років і не поступався першим місцем навіть на один квартал.

За підсумками всього 2023 року Tesla все ж зберігає лідерство — було продано 1 808 581 шт. електромобілів проти 1 574 804 у BYD. Утім, аналітики прогнозують, що у 2024 році китайський виробник зміцнить позиції і піде у відрив.

Серед переваг BYD перед Tesla — ширший асортимент моделей. Також зазначається, що в лінійці китайської марки більше доступних електрокарів. Наприклад, у 2023 році вона продала 367 419 BYD Dolphin вартістю від $16 700 і 280 217 BYD Seagull ціною від $11 500 — це найпопулярніші моделі бренду.

До того ж, автовиробник тільки почав нарощувати продажі за межами Китаю. У планах BYD — масштабна експансія на глобальний ринок.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.