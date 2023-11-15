UNITED24: у Чернігові на ремонт пошкодженої війною лікарні виділили понад 600 тисяч євро — Finance.ua

UNITED24: у Чернігові на ремонт пошкодженої війною лікарні виділили понад 600 тисяч євро Вчора 15:15

Чернігівська центральна районна лікарня отримає понад 600 тисяч євро на відновлення в межах ініціативи UNITED24. Проєкт зголосився профінансувати Французький благодійний фонд «Mесеnat Servier». Їхнім коштом відремонтують покрівлю будівлі поліклініки та встановлять вікна й двері.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Чернігівська центральна районна лікарня отримає понад 600 тисяч євро на відновлення в межах ініціативи UNITED24. Пожертву надає Французький благодійний фонд „Mесеnat Servier“. За ці кошти відремонтують покрівлю будівлі поліклініки закладу та встановлять вікна і двері», — зазначив Чаус.

За уточненням від ОВА, благодійна пожертва на ремонт триповерхового медзакладу районного значення становить 612 000 євро. Кошти реалізують в межах глобальної ініціативи UNITED24.

За даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, під час повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 1468 медзакладів та ще 193 медичні установи зруйнували вщент.

УНН За матеріалами:

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