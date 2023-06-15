Унікальний спорткар Porsche 911 продали за рекордні $1,3 мільйона — Finance.ua

Унікальний спорткар Porsche 911 продали за рекордні $1,3 мільйона
На аукціоні продали унікальний спорткар Porsche 911 (996) Classic Club Coupe. Автомобіль виготовлений у єдиному екземплярі та пішов із молотка за 1,3 млн доларів.
Про це повідомили на сайті The Drive.
Porsche 911 Classic Club Coupe був побудований у 2022 році спільними зусиллями Американського клубу Porsche і Porsche Classic. Автомобіль відрізняється унікальним екстер'єром і силовою установкою від моделі 911 GT3.
Спорткар пофарбований у сірий колір Sport Grey Metallic із декоративними білими смугами на кузові. Також автомобіль отримав спойлер позаду й 18-дюймові колісні диски Fuchs.
В інтер'єрі з’явився візерунок Pepita. Більша частина салону виконана зі шкіри чорного та сірого кольорів.
Porsche 911 Classic Club Coupe оснащений 3,6-літровим опозитним двигуном потужністю 360 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,8 секунди, а максимальна швидкість становить 302 км/год.
Цей Porsche 911 став найдорожчим із усіх авто в кузові 996. Він пішов із молотка за рекордні 1,325 мільйона доларів.
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