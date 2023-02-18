Умови праці українських біженців у Чехії: порушення у більшості випадків — Finance.ua
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Умови праці українських біженців у Чехії: порушення у більшості випадків

Особисті фінанси
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Умови праці українських біженців у Чехії: порушення у більшості випадків
Умови праці українських біженців у Чехії: порушення у більшості випадків
Управління державної Інспекції праці Чехії (SÚIP) під час перевірок дотримання умов праці українських біженців виявило порушення законодавства у трьох чвертях випадків.
Найчастіше це стосувалося прихованого посередництва у працевлаштуванні, тобто направлення працівників через агентство з працевлаштування без дозволу, пише blesk.cz.
Також були порушення зобов’язань щодо обліку відпрацьованого часу. Установа наклала штрафів на суму майже 5,5 мільйонів чеських крон, повідомив у прес-релізі речник SÚIP Ріхард Колібач.
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У випадку з 65 біженцями інспектори виявили, що компанії дозволяли їм працювати нелегально. Працевлаштування працівників через кадрове агентство без дозволу, тобто приховане посередництво у працевлаштуванні, стосувалося 467 осіб. У 453 випадках перевірками виявлено порушення обов’язку ведення обліку відпрацьованого часу.
У випадках, які стосувалися 119 осіб, працевлаштованих через агентство, було виявлено недотримання таких самих умов оплати праці для тимчасово відряджених працівників, що й для прямих працівників.
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Також інспектори встановили, що 108 осіб, які отримали тимчасовий захист, не отримали доплати за роботу в суботу та неділю, а 98 — не отримали доплати за роботу в нічний час.
Загалом 46 біженців не отримали заробітну плату за понаднормову роботу в повному обсязі, а 16 із них не мали письмових трудових договорів.
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За матеріалами:
uamedia
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