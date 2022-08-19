Умови купівлі валюти в банках — Finance.ua

Умови купівлі валюти в банках
У перші місяці війни варіантів, як придбати валюту, було небагато: банки припинили продаж, і єдиним способом конвертувати гривню залишався похід у небанківські обмінні пункти.
Зараз, попри те, що курс долара зріс, ситуація з покупкою стала набагато кращою.
Попри те, що комерційним банкам дозволили продавати населенню валюту, куплену через каси, купити долари та євро у більшості українських банків — непросте завдання.
Причина банальна: банкам «наполегливо рекомендували» не ставити курс продажу долара вище за відмітку 40.
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Унаслідок курс продажу американської валюти в банках, які виконують вказівку від НБУ, — нижчий від реального ринкового курсу, що перевищив 40 гривень. І питати у них про наявність валюти — проста втрата часу. Долари будуть лише там, де продаж стартує від 40,50-40,60 гривень і вище.
Приємним винятком нині є ПриватБанк, який знайшов спосіб підкріпити свої каси готівкою. Якщо добре пошукати, можна знайти відділення, де продадуть декотру суму валюти за приємним курсом 39,10 грн за долар.
У разі, якщо готівкової валюти у відділенні немає, можна придбати безготівкову на картку банку з подальшим її замовленням та зняттям.
Щоправда, такий спосіб підійде лише тим, хто є клієнтом Привату.
Багато в такий спосіб не продадуть, але кілька тисяч доларів — цілком. Єдине, про що варто пам’ятати: якщо сума валютообміну перевищить 400 тис. грн, у банку можуть запитати джерела доходу.
Як ще зараз можна купити валюту, розповідаємо в матеріалі Кілька варіантів, як купити валюту.
Довідка Finance.ua:
- раніше в НБУ пояснили, що різниця між офіційним і готівковим курсами, передусім, повʼязана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів;
- в Офісі президента назвали допустимий обсяг емісії гривні. Емісія гривні за певних умов може сягати від 30 до 60 млрд грн на місяць.
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