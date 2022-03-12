«Укрзалізниця» запускає новий сайт: де дізнатися про евакуацію — Finance.ua

розкладом міжміських, приміських та евакуаційних рейсів;
розкладом міжнародних рейсів;
правилами перетину кордонів;
інформацією про черги на пунктах пропуску.
Також на сайті можна дізнатися про актуальну статистику — скільки людей евакуювалися в межах країни та за кордон.
«Щоб кожен з тих міст, які страждають від російської агресії, міг безгпечно виїхати, а потім повернутися відновлювати країну, тримаємось у строю — кожен на своєму фронті», — написала на своїй сторінці прес-секретар компанії Анастасія Золотарьова.