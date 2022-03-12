«Укрзалізниця» запускає новий сайт: де дізнатися про евакуацію — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускає новий сайт: де дізнатися про евакуацію

Вчора 15:12Особисті фінанси
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У світлі останніх подій УЗ врахувала основні запити відвідувачів та запустила оновлений сайт. Тут всю інформацію розбито на розділи, за якими шукати відповіді на запитання стало набагато зручніше.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Посилання на сайт — https://uz-vezemo.com .
На головній сторінці є розділи з:
  • розкладом міжміських, приміських та евакуаційних рейсів;
  • розкладом міжнародних рейсів;
  • правилами перетину кордонів;
  • інформацією про черги на пунктах пропуску.
Також на сайті можна дізнатися про актуальну статистику — скільки людей евакуювалися в межах країни та за кордон.
«Щоб кожен з тих міст, які страждають від російської агресії, міг безгпечно виїхати, а потім повернутися відновлювати країну, тримаємось у строю — кожен на своєму фронті», — написала на своїй сторінці прес-секретар компанії Анастасія Золотарьова.
За матеріалами: Інформатор Гроші
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