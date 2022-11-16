Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий рейс № 93/94 Харків-Хелм.
Про це повідомляється в Telegram-каналі коммпанії.
Поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35.
Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56.
«У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави», — зазначають в Укразілниці.
Продаж квитків відкрито в застосунку, чат-боті Укрзалізниці та на сайті.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила потяги «Чоп-Відень (Австрія)» та «Чоп-Кошице (Словаччина)» з 11 грудня.
Також на честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь компанія запускає квитки на перші потяги до деокупованих українських міст.
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