"Укрзалізниця" запускає благодійний проєкт "Квитки до перемоги" — Finance.ua

"Укрзалізниця" запускає благодійний проєкт "Квитки до перемоги" Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь «Укрзалізниця» запускає квитки на перші потяги до деокупованих українських міст.

Про це повідомила компанія.

«Разом із платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проєкт „Квитки до перемоги“. Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя», йдеться в повідмоленні.

Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначили в «Укрзалізниці», всі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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