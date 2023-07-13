«Укрзалізниця» виходить на європейський ринок: зареєстровано нового оператора — Finance.ua

«Укрзалізниця» виходить на європейський ринок: зареєстровано нового оператора Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» виходить на європейський ринок: зареєстровано нового оператора

АТ «Укрзалізниця» зареєструвало нового залізничного оператора для роботи на європейському ринку.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

«Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність», — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

В відомстві пояснили, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наданням комплексної послуги вантажоперевезень; координацією роботи з європейськими операторами, вантажовласниками та прикордонними переходами; контролюватиме рухомий склад товариства за кордоном.

Зазначається, що довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою «Укрзалізниці».

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УНІАН За матеріалами:

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