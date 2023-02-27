"Укрзалізниця" впроваджує сервіс інтермодальних перевезень вантажів — Finance.ua

"Укрзалізниця" впроваджує сервіс інтермодальних перевезень вантажів Сьогодні 05:23 — Казна та Політика

«Укрзалізниця» з 20 лютого запровадила новий інтермодальний сервіс, який об’єднуватиме перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу «Ліски».

Як ідеться в повідомленні держкомпанії, рішення про впровадження такого сервісу було прийняте її правлінням. Метою такої послуги є розвиток інтермодальних перевезень територією України та інтеграція в європейську систему контейнерних поїздів.

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Послуга надаватиметься операторам інтермодальних поїздів, які укладуть з УЗ договір про надання послуг з організації вантажів залізничним транспортом у складі поїздів інтермодального транспорту.

«Ми прагнемо до потужного розвитку й інтеграції залізничних перевезень у європейський простір. На жаль, російська загарбницька війна обмежила низку можливостей, проте ми постійно вивчаємо всі доступні варіанти, і новий сервіс це підтверджує», — вказав голова правління УЗ Олександр Камишін.

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За його словами, перевагами запровадження такого сервісу є ритмічність, прогнозований час перевезення, можливість інтеграції в європейську систему контейнерних поїздів та прогнозована вартість послуги перевезення інтермодальних поїздів.

Як зазначив керівник «Укрзалізниці», вона готова до впровадження послуги з організації інтермодальних поїздів як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні: наразі розглядається можливість організації поїздів до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.

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