Укрзалізниця відновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця відновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів Сьогодні 17:40

Укрзалізниця відновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» з 30 червня відновило супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Наразі воєнізована охорона працює у поїздах № 81 «Київ — Ужгород», № 41 «Дніпро — Трускавець» та № 712 «Київ — Краматорськ».

Що це означає? Згідно з повідомленням, впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони, вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

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«Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня» — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нагадаємо, у 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії.

Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів, при цьому під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

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