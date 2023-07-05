Укрзалізниця відновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця відновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» з 30 червня відновило супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Наразі воєнізована охорона працює у поїздах № 81 «Київ — Ужгород», № 41 «Дніпро — Трускавець» та № 712 «Київ — Краматорськ».
Що це означає? Згідно з повідомленням, впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони, вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони.
Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.
«Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня» — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Нагадаємо, у 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії.
Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів, при цьому під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.
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