«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією — Finance.ua

«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією Вчора 20:28 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією

Укрзалізниця продовжує розширювати залізничне сполучення з країнами Європейського Союзу. Завершено реконструкцію та відкрито дві дільниці Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Ці дільниці — додаткові маршрути між Україною та Румунією.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

У рамках реалізації проєкту залізничники відновили 19,3 км від Рахова до держкордону та 1,1 км від держкордону до Тересви.

«Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Крім того, за словами керівника Укрзалізниці, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами.

Дільниця Рахів — Берлебаш була закрита для руху поїздів у 2011 році, а Тересва — держкордон — у 2007 році. Вони розташовані в складній місцевості: дуже вузька долина річки Тиса, понад 100 штучних споруд, серед них тунель, металеві, залізобетонні та кам’яні мости. Це суттєво ускладнювало роботи, але залізничникам вдалося за два місяці повністю реконструювати ці дільниці.

Наразі Укрзалізниця веде переговори з Румунією, щоб відновити колій, які потребують ремонту, на території сусідньої країни. Після цього між країнами буде відкрито пункт пропуску Берлебаш — Валя-Вишеулуй. Це дозволить суттєво розвантажити наявні пункти пропуску Вадул-Сірет — Дорнешти та Дяково — Халмеу.

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