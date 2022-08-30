«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією

Особисті фінанси
205
«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією
«Укрзалізниця» відкрила два додаткові залізничні сполучення з Румунією
Укрзалізниця продовжує розширювати залізничне сполучення з країнами Європейського Союзу. Завершено реконструкцію та відкрито дві дільниці Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Ці дільниці — додаткові маршрути між Україною та Румунією.
Про це повідомляється на сайті УЗ.
У рамках реалізації проєкту залізничники відновили 19,3 км від Рахова до держкордону та 1,1 км від держкордону до Тересви.
«Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Крім того, за словами керівника Укрзалізниці, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами.
Дільниця Рахів — Берлебаш була закрита для руху поїздів у 2011 році, а Тересва — держкордон — у 2007 році. Вони розташовані в складній місцевості: дуже вузька долина річки Тиса, понад 100 штучних споруд, серед них тунель, металеві, залізобетонні та кам’яні мости. Це суттєво ускладнювало роботи, але залізничникам вдалося за два місяці повністю реконструювати ці дільниці.
Наразі Укрзалізниця веде переговори з Румунією, щоб відновити колій, які потребують ремонту, на території сусідньої країни. Після цього між країнами буде відкрито пункт пропуску Берлебаш — Валя-Вишеулуй. Це дозволить суттєво розвантажити наявні пункти пропуску Вадул-Сірет — Дорнешти та Дяково — Халмеу.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.