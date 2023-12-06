Укрзалізниця в листопаді перевезла рекордний за час війни обсяг вантажів — Finance.ua
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Укрзалізниця в листопаді перевезла рекордний за час війни обсяг вантажів

Казна та Політика
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Укрзалізниця в листопаді перевезла рекордний за час війни обсяг вантажів
Укрзалізниця в листопаді перевезла рекордний за час війни обсяг вантажів
Протягом минулого місяця Укрзалізниця перевезла 14 мільйонів тонн вантажів, що є рекордним показником за час повномасштабної війни.
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
«Хороші результати в нашої залізниці. Тільки за один цей листопад „Укрзалізниця“ перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни, і фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямах як експортних, так і імпортних, і у внутрішніх перевезеннях», - поінформував він.
Президент подякував колективу «Укрзалізниці» та всім транспортникам.
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Крім того, він зазначив, що Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку України у Чорному морі - «українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового «зернового коридору».
«До речі, цей експортний коридор уже дав результат — понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо — це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні», — додав Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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