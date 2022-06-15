"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки — Finance.ua

"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки

«Укрзалізниця» вирішила допомогти мешканцям Ірпеня, які втратили житло внаслідок вторгнення російських окупантів. Наразі у місті функціонуватимуть тимчасові поселення — купейні вагони, облаштовані кондиціонерами та санвузлами.

Залізне містечко розмістили на вулиці Центральній поруч із парком. Відомо, що тут може проживати до 100 осіб, які втратили житло внаслідок окупації міста російською армією.

Купейні вагони облаштовані кондиціонером та санвузлом. Душові кабінки розташовані в окремому вагоні. Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната.

На території є альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стіл. Мешканцям планують безплатно доставляти їжу з ресторану.

Навколо містечка працюватиме Wi-Fi Starlink. Територія буде цілодобово охоронятись, а доступ до неї матимуть лише мешканці — для цього їм нададуть спеціальні картки.

Перші жителі зможуть поселитись туди вже з 15 червня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.