"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки — Finance.ua
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"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки

15.06.2022, 19:12Нерухомість
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«Укрзалізниця» вирішила допомогти мешканцям Ірпеня, які втратили житло внаслідок вторгнення російських окупантів. Наразі у місті функціонуватимуть тимчасові поселення — купейні вагони, облаштовані кондиціонерами та санвузлами.
Залізне містечко розмістили на вулиці Центральній поруч із парком. Відомо, що тут може проживати до 100 осіб, які втратили житло внаслідок окупації міста російською армією.
Купейні вагони облаштовані кондиціонером та санвузлом. Душові кабінки розташовані в окремому вагоні. Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната.
На території є альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стіл. Мешканцям планують безплатно доставляти їжу з ресторану.
"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки
Навколо містечка працюватиме Wi-Fi Starlink. Територія буде цілодобово охоронятись, а доступ до неї матимуть лише мешканці — для цього їм нададуть спеціальні картки.
"Укрзалізниця" створила Залізне містечко для мешканців Ірпеня, які втратили домівки
Перші жителі зможуть поселитись туди вже з 15 червня.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Телеканал 24
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