«Укрзалізниця» призначила новий поїзд між Львовом та Харковом: розклад руху — Finance.ua
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«Укрзалізниця» призначила новий поїзд між Львовом та Харковом: розклад руху

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«Укрзалізниця» розширює мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині та призначає з 1 лютого 2023 року новий поїзд № 114/113 «Львів — Харків».
Як повідомляє пресслужба перевізника, з 1 лютого за непарними числами поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.
Зворотно за непарними числами з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.
«Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда № 114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда № 131/132 „Львів — Дніпро“. Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день», — йдеться в повідомленні.
Квитки на поїзд вже доступні у застосунку, чат-боті, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
За матеріалами:
УНІАН
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