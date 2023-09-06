«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги з Києва до Харкова: ціна — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги з Києва до Харкова: ціна Сьогодні 05:24 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги з Києва до Харкова: ціна

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Харкова. Цього тижня 7, 8 та 9 вересня зі столиці відправиться додатковий нічний поїзд № 251/252 Київ — Харків.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Відправлення з Києва о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня — 21:42). Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня — о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня — 07:53).

Ціна за ліжко в купе становить 719 гривень, а в люксі — 1755 гривень.

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