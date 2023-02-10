"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох поїздів через знеструмлення — Finance.ua

"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох поїздів через знеструмлення
«Укрзалізниця» повідомляє про затримку кількох поїздів через знеструмлення окремих ділянок на маршрутах по Україні.
Як повідомляє перевізник, 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди — на понад півгодини.
Зокрема, пасажирів рейсу № 712/711 Київ — Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, а «Інтерсіті+» № 722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою.
«Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково», — пояснили в «Укрзалізниці».
Водночас запевнили, що ситуація на всіх вокзалах країни зараз контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.
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