"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох поїздів через знеструмлення — Finance.ua
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"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох поїздів через знеструмлення

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«Укрзалізниця» повідомляє про затримку кількох поїздів через знеструмлення окремих ділянок на маршрутах по Україні.
Як повідомляє перевізник, 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди — на понад півгодини.
Зокрема, пасажирів рейсу № 712/711 Київ — Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, а «Інтерсіті+» № 722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою.
«Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково», — пояснили в «Укрзалізниці».
Водночас запевнили, що ситуація на всіх вокзалах країни зараз контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.
За матеріалами:
УНІАН
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